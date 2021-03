Matuzalem: «Onorato di aver giocato nella Lazio. È sempre nel mio cuore»

Matuzalem, ex giocatore brasiliano che ha vestito anche la maglia della Lazio, ha raccontato la sua esperienza in biancoceleste

In diretta su Instagram con Protagonistidigiornata, Matuzalem, ex centrocampista della Lazio, ha parlato della sua esperienza in biancoceleste.

«Arrivai alla Lazio con la consapevolezza di aver firmato per un club con storia e che aveva vinto lo scudetto di recente. Sono innamorato della città di Roma. Ho trascorso quattro anni bellissimi dove ho vinto anche una Coppa Italia e una Supercoppa contro l’Inter di Mourinho che era uno squadrone. Ho segnato anche il gol del vantaggio, il più brutto della mia carriera con la bocca. In questi anni fantastici ho conosciuto tante belle persone. Sono onorato di aver vestito questa maglia e i trofei che ho vinto li porterò sempre nel mio cuore. Derby della Capitale? Uno dei più belli che ho giocato, è qualcosa di speciale».