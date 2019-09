Matuzalem “celebra” il fallo che costrinse Brocchi al ritiro – Foto

Matuzalem questo volta si è fatto riconoscere fuori dal campo

Non proprio un comportamento sportivo quello di Francelino Matuzalem che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un quadro in cui è ritratto come un fumetto e dietro il quale sulla parete ci sono appesi due quadri con le tibie di Brocchi e Kristicic. I due giocatori, a causa di un suo fallo, subirono un gravissimo infortunio e l’ex biancoceleste dovette ritirarsi dal calcio giocato proprio a causa di questo grave infortunio.

“Era un giocatore la cui lealtà era la chiave! Un simpatico quadro”, la didascalia sotto la foto.