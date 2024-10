Maturro a Dazn: «Il momento è difficile, ma siamo un bel gruppo e mancano ancora tante partite»

Le parole di Romero Maturro, difensore del Genoa, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù contro la Lazio

Romero Maturro ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio Genoa: di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Per noi ovviamente è una situazione difficile, ma mancano ancora tante partite. Abbiamo però un bel gruppo. La partita sarà difficile, ma non mi piace parlarne prima, che poi dopo se succede qualcosa… No, a me piace giocare in avanti, ma il ruolo è quello del centrale e aiuto la squadra facendo quello che mi chiede Gilardino».