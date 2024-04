Mattioli su Luis Alberto: «Le sue dure parole? Secondo me...»

Mattioli, il giornalista esprime il suo parere sulle burrascose dichiarazioni pronunciate da Luis Alberto nel post Salernitana

Ai microfoni di Radio Radio ha parlato il giornalista Mario Mattioli, il quale rilascia il suo parere su Luis Alberto e le sue dichiarazioni post Lazio Salernitana

LUIS ALBERTO – Credo che ci sia stato un qualche stato pungolato in qualche modo, evidentemente sbagliato, e la sua risposta è stata immediata. Faccio un esempio molto pratico: magari un allenamento venerdì in cui non ti stai impegnando al massimo; se ti alleni così, stai rubando soldi. Siccome lui è molto sensibile a certe cose, la risposta dopo la partita, che non voglio più discutere, è una risposta di pancia classica, ma da parte di Luis Alberto. Penso anche che ci sia stata una motivazione cos

È stato provocato, magari involontariamente, da chi ha detto quella frase.Venerdì o sabato, un dirigente, che purtroppo nella Lazio non ce ne sono molti, no? Gli ha detto: ‘Oh, ti stai impegnando poco, eccetera, ma poi guadagni comunque i soldi’. E lui forse l’ha presa male perché in effetti si stava impegnando, poi conoscendo il carattere un po’ irascibile di Luis Alberto, ha reagito e ha detto: ‘Adesso che ci sono io me ne vado e non voglio più discuterne.’ Ha risposto chiaramente alla sensazione di aver risposto a qualche battuta infelice, ecco