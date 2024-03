Mattioli: «Lazio-Juve? Match importante. Ecco secondo me per chi vale di più». Le parole del giornalista sulla sfida

A commentare la situazione in casa Lazio a TMW Radio, è stato il giornalista Mario Mattioli.

PAROLE– «Le assenze di Vlahovic e Milik sono importanti, perché non ha questa rosa così vasta. Chiesa? Spero ridiventi Chiesa, per ora non lo è. La Juve si porta dietro la crisi degli ultimi due mesi. E poi deve risolvere il rebus centrocampo. Contro l’Empoli rischiava di andare avanti in campionato, ma con quella partita la Juve ha spostato il baricentro, ha creato di più ma anche preso più gol. E’ un centrocampo non all’altezza della Juve, vedremo come lo metterà, se a protezione della difesa o a supporto dell’attacco. Per la Juve non sarà un compito facile. Anzi, visto il momento è l’avversaria più difficile che poteva affrontare ».

SU TUDOR– «Sì, lo avrei scelto. Avrebbe fatto bene anche alla Juve. Ha idee calcistiche, coraggio e un grosso ascendente sui giocatori. Allegri ha anche troppe critiche, perché sta portando avanti una squadra che non è così forte come si dice ».