Retroscena Zaccagni: ecco perché non è più lui da un mese. Un problema lo limita

Mattia Zaccagni è in calo da circa un mese: l’esterno soffre per l’inizio di una fastidiosa pubalgia che lo limita molto

Come riportato dal Corriere dello Sport, a Formello non è passato sottotraccia il calo avuto da Mattia Zaccagni.

E’ da un mese che non si vede il vero Mattia, bersagliato in campo, preso di mira, colpito

ripetutamente dagli avversari. E’ stato in dubbio alla vigilia con il Milan, soffre a causa di un inizio di pubalgia, lo sta limitando.