Zaccagni, impatto buono: l’esterno variante importante per Sarri

Zaccagni, pur tra le mille difficoltà della partita, è entrato con lo spirito giusto contro il Milan: ottima risorsa per Sarri

Mattia Zaccagni ha fatto ieri il suo esordio ufficiale in maglia biancoceleste contro il Milan a San Siro. Entrato nel momento in cui la gara era già compromessa (i rossoneri erano avanti 2-0), l’ex Verona ha comunque mostrato una buona personalità andando spesso a giocare l’uno contro uno su Calabria.

Le qualità dell’esterno italiano, che non ha paura di tentare la giocata per cercare di creare la tanto desiderata superiorità numerica, potranno tornare molto utili in stagione a Sarri. Il tecnico potrebbe dargli una chance da titolare, o comunque più minutaggio, già nella gara di giovedì in Europa League contro il Galatasaray.