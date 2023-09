Zaccagni a LSC: «L'obiettivo è portare via punti, sappiamo che...»

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida contro il Napoli: le dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel, Mattia Zaccagni ha parlato così prima di Napoli-Lazio:

È una partita molto difficile, però sappiamo come affrontarla. L’abbiamo preparata bene e sicuramente cercheremo di portare via punti. Le sconfitte contro Lecce e Genoa? Sono state due partite diverse. Forse nella prima non siamo entrati in campo con la testa giusta, però nella seconda putroppo siamo stati un po’ sfortunati e abbiamo provato in qualsiasi modo a recuperare la partita, ma non ce l’abbiamo fatta. Siamo pronti a ripartire stasera