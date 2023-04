Zaccagni a LSC: «Abbiamo un obiettivo chiaro, ci siamo preparati bene»

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida di oggi contro l’Inter

Intervenuto a Lazio Style Channel nel pre-partita di Inter-Lazio, Mattia Zaccagni ha dichiarato:

«Siamo qui per fare la nostra partita, sarà importante per noi e loro ma vogliamo portare a casa il massimo. Conosciamo il valore dell`Inter, ci siamo preparati bene in settimana e siamo convinti di fare una bella gara. Sarà fondamentale mettere tanta intensità nella fase difensiva e in quella offensiva».