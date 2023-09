Zaccagni a LSC: «Gol di Provedel? Vi racconto un retroscena. Ottima gara da parte nostra»

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha commentato il pareggio strappato in extremis all’Atletico Madrid con gol di Provedel

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Mattia Zaccagni ha parlato così dopo Lazio-Atletico Madrid:

«Ivan stasera ci ha regalato una grande emozione, si vedono raramente, è stato fantastico per il momento visto che è venuto giù lo stadio e anche per il gesto tecnico. Ero incredulo, prima c’era stato un angolo e Ivan aveva fatto gesti alla panchina per chiedere quanto mancasse e poi è andato sull’angolo dopo. Abbiamo fatto una grandissima partita sia sotto l’atteggiamento che tecnico».