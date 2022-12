Matthäus distrugge Ronaldo: «La più grande delusione dei Mondiali»

Lothar Matthäus, ex centrocampista tedesco, ha parlato del Mondiale di Cristiano Ronaldo e dell’uscita del Portogallo ai quarti

Lothar Matthäus boccia in pieno il Mondiale di Cristiano Ronaldo. Le parole dell’ex centrocampista alla BILD.

LE PAROLE – «La più grande delusione del Mondiale senza dubbio è Cristiano Ronaldo. Ha fatto male a se stesso e al Portogallo. Era un giocatore eccellente, un marcatore di livello mondiale, ma sta distruggendo la sua eredità. È difficile per me immaginarlo a gennaio in qualsiasi club. E mi dispiace per lui».