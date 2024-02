Matthaus avverte Tuchel: «Stia attento alla Lazio. Non è tra le migliori al momento, ma...»

Lothar Matthaus, ex centrocampista tedesco, avvisa il Bayern Monaco in vista del doppio confronto europeo con la Lazio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lothar Matthaus ha avuto modo di parlare anche del confronto europeo tra Bayern Monaco e Lazio. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista.

LE PAROLE – «La Lazio non è stata fortunata nel sorteggio, anche se Tuchel deve stare molto attento: la squadra di Sarri non è tra le migliori al momento in Italia, ma ha qualità».