Mattei scettico: «Manganiello non lo vedo adatto per un match cosi delicato come quello di domenica tra Milan-Lazio»

Mattei, il giornalista alla luce della partita di domenica sera esprime il suo disappunto per la designazione arbitrale: ecco le sue considerazioni

Ai microfoni di Radiosei a pochi giorni dalla delicata sfida con il Milan da parte della Lazio, ha parlato Mattei il quale rilascia alcune considerazioni soffermandosi in modo particolare con parole anche dure su Manganiello, colui che dirigerà la partita del Meazza

PAROLE – Se fossi la società Lazio, oggi insieme a Baroni manderei in conferenza stampa anche il direttore sportivo Angelo Fabiani. Domenica la San Siro rossonera sarà infuocata, ci sarà anche protesta, ancor di più dopo l’episodio arbitrale di ieri con il Bologna

E’ necessario reclamare massima attenzione in tal senso, pretendere che la direzione di Manganiello sia giusta. Lui è bravo ma per una partita del gener, serviva un direttore di gara internazionale, lui non lo è. Tutto quello che già è avvenuto ormai non è rimediabile, ora si può solo sensibilizzare sull’importanza della gara di Milano. Manganiello in tal senso non è l’ideale. I fatti ci dicono che la Lazio quando c’è da fare la battaglia non rispondere presente