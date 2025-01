Mattei: «È stata una brutta sconfitta, un approccio sbagliato come nel derby. La Lazio deve...»

Le parole di Mattei sulla sconfitta della Lazio all’Olimpico contro la Fiorentina. Le sue considerazioni

La Lazio cade all’Olimpico contro la Fiorentina. Sulla prestazione della squadra di Baroni ecco le parole di Mattei ai microfoni di Radiosei.

PAROLE- «È stata una brutta sconfitta, un approccio sbagliato come nel derby e contro il Como. La Lazio deve andare a mille all’ora, altrimenti mostra i limiti di alcuni giocatori. L’arbitro è stato di bassa qualità, per come ha gestito i cartellini, i rapporti con i giocatori e con gli stessi allenatori. La Lazio è comunque al quarto posto, sta facendo il massimo, la società sta facendo il massimo come loro? »

SUL MERCATO- «Casadei non è il tipo che giocatore che serve, ci vuole un mediano, lui è una mezz’ala come lo è Dele-Bashiru. Il mediano manca da agosto, da quando non è stato sostituito Cataldi. Mi chiedo inoltre quanti minuti farà Ibrahimovic. La Juventus è dietro alla Lazio che ha speso molto di più e a Napoli inserisce dalla panchina giocatori fortissimi, essere davanti ha del miracoloso. La squadra e Baroni sta facendo il massimo, la società sono vent’anni che non lo fa, conta prima il bilancio e poi la squadra »