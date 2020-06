Mattarella: «Italia ha mostrato il suo volto migliore, fiero del mio Paese»

Mattarella, il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio a tutta la Nazione in merito alla lotta contro il coronavirus

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un significativo messaggio alla Nazione in occasione del concerto dedicato alle vittime del COVID-19.

«L’Italia ha mostrato il suo volto migliore. Sono fiero del mio Paese. Domani mi recherò a Codogno, luogo simbolo dell’inizio di questo drammatico periodo, per rendere omaggio a tutte le vittime e per attestare il coraggio di tutte le italiane e tutti gli italiani, che hanno affrontato in prima linea, spesso in condizioni estreme, con coraggio e abnegazione, la lotta contro il coronavirus. Desidero ringraziarli tutti e ciascuno».