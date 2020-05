Matri, le parole dell’ex calciatore, per una stagione anche in biancoceleste, che ha annunciato il ritiro al calcio

Alessandro Matri dice stop al calcio. Lui stesso lo ha confermato a #CasaSkySport. Ecco le sue parole.

«Ho realizzato i miei sogni. Quando mi sono affacciato al calcio professionistico, mai avrei pensato di fare una carriera simile. Ora ho risolto con il Brescia, però credo di smettere col calcio. Ho preso questa decisione dopo aver visto com’è andata la stagione. In più sono venuti a mancare alcuni stimoli. Non ha senso di restare in una piazza dove non posso dare molto. E le richieste erano poche. Mi mancheranno le abitudini, ma ho preso coscienza, solo un’occasione importante mi avrebbe fatto ripartire».

GOL PIU’ BELLO – «Quello in Coppa Italia contro contro la Lazio. Ci ha permesso di conquistare il decimo trofeo».