Matip Lazio, PROPOSTO il difensore a zero! Lotito RIFLETTE, la situazione

Matip-Lazio, proposto il difensore ex Liverpool a parametro zero: Lotito riflette ma è propenso per il no. I dettagli

Come riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime ore il calciomercato Lazio ha ricevuto un’importante proposta: Joel Matip, difensore centrale ex Liverpool offerto anche alla Roma nelle scorse settimane, a parametro zero.

Lotito ha vagliato attentamente la proposta ma al momento non è interessato ad approfondire la questione visto che il centrale non rientra nei piani della società. Da capire se ci saranno evoluzioni nelle prossime settimane col calciatore che gradirebbe sbarcare in Serie A.