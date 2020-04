Materazzi: «Da piccolo tifavo Lazio» E sul quel Perugia Juventus…

Materazzi, l’ex calciatore ha ricordato la famosa gara tra Perugia e Juventus che di fatto consegnò lo scudetto alla Lazio

Le dirette sono ormai all’ordine del giorno e Instagram è il palco principale di racconti del passato e aneddoti. Ieri Damiano “Er Faina” aveva come ospite l’ex campione del Mondo Marco Materazzi che ha svelato anche per quale squadra tifava da bambino. Ecco le sue parole.

«Da piccolo quando mio padre la allenava, ero tifoso della Lazio. Tifavo per la squadra che ci dava da mangiare (ride ndr)».

PERUGIA JUVENTUS – «Calori era un professionista molto serio. Di quella partita ricordo che faceva freddo, pioveva, la prima mezzora la Juve doveva fare quattro gol ma non l’ha fatti. La realtà è questa, quando c’era il sole ancora ci avevano preso a pallonate. Poi l’unico calcio d’angolo del secondo tempo, dove erano sei contro uno, si sono fatti gol da soli. Poi la partita è andata come è andata, noi abbiamo fatto solo la nostra parte come è giusto che sia. Come il 5 maggio? Come storia è stata molto simile».