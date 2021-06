Materazzi (agente Radu): «Rinnovo? Un esempio, altri al suo posto...»

Rinnovo Radu, l’agente del romeno Matteo Materazzi ha commentato la scelta del suo assistito sulle pagine del Corriere

Stefan Radu e la Lazio avanti insieme. Con il contratto in scadenza il 30 giugno e le lusinghe dell’Inter di Inzaghi, la scelta del romeno non era affatto scontata, se non si tiene conto del legame tra il Boss e i colori biancocelesti. E allora ecco il prolungamento fino al 2023 per il recordman di presenza in maglia Lazio, che il prossimo anno indosserà con ogni probabilità la fascia di capitano dopo l’addio di Lulic.

L’agente di Radu, Matteo Materazzi, ha commentato sulle pagine de Il Corriere dello Sport la scelta del suo assistito di rinnovare: «Un esempio, non credo che altro giocatori al suo posto avrebbero compiuto la stessa scelta».