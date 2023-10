Taibi su Lazio Fiorentina: «Per i Viola sarò difficile battere la squadra di Sarri. Però...»

Massimo Taibi, ex portiere e dirigente, ha commentato la sfida di lunedì sera all’Olimpico tra Lazio e Fiorentina: le sue dichiarazioni

Intervenuto a RadioFirenzeViola, Massimo Taibi ha parlato così di Lazio-Fiorentina:

«Tutte le partite sono difficili e fondamentali, non esistono partite semplici. E’ sempre difficile battere la Lazio anche se non è molto continua ultimamente, però Italiano e la squadra hanno dimostrato di poter giocare bene e battere le grandi squadre perché hanno tutte le carte in regola. Se la Fiorentina dovesse vincere confermerebbe che può davvero stare in alto, ma ogni partita può dare la possibilità di fare il salto di qualità»