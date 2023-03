Piscedda sta con Sarri «Meglio la qualificazione in Champions della Conference»

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, si è detto d’accordo con Sarri sulla preferenza per la Champions rispetto alla Conference

Intervistato da SeiVolteBuongiorno su Radiosei, Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ha dato ragione a Sarri nel preferire la qualificazione alla prossima Champions League rispetto all’eventuale vittoria della Conference:

«Io la vedo come lui. Preferisco decisamente qualificarmi per la Champions rispetto a vincere la Conference. Ha fatto bene Sarri a dire quelle cose. Credo sia giusto far giocare chi ha giocato meno e al netto di qualche possibile interrogativo: vedi Marcos Antonio e Gila, che hanno trasmesso poco, gli altri sono tutti all’altezza di battere l’AZ».