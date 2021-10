Piscedda: «Ieri Mihajlovic meglio di Sarri, la stanchezza è un alibi»

Massimo Piscedda ha analizzato la gara persa ieri dalla Lazio contro il Bologna per tre a zero: nulla da salvare

Massimo Piscedda, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato in questi termini della gara di ieri tra Bologna e Lazio:

«La Lazio è rimasta sorpresa dal Bologna, probabilmente si aspettava un atteggiamento diverso. La stanchezza mi sembra un alibi, la differenza l’ha fatta la mentalità. L’allenatore bravo cambia le cose a gara in corso. Questo vale per tutti i tecnico del mondo, non sto parlando di Sarri. A Coverciano ci insegnano che bisogna trovare la soluzione durante la gara. Ieri Mihajlovic è stato più bravo perché ha trovato più soluzioni. Io voglio dire che alcuni giocatori della Lazio non hanno corso. Correre cambia tutto, ma alcuni di loro si sentono top ma non rendono. Se si sentono già arrivati possono anche andare. Io preferisco quattro calciatori da 20 che uno da 80. Con quattro giocatori faccio la squadra, con uno solo devo sperare che sia in giornata perché altrimenti sono dolori. Muriqi? I limiti sono evidenti, ma lui gioca in un modo diverso rispetto a come gioca la Lazio. Non ha proprio la possibilità di far vedere cosa sa fare perché la squadra gioca in maniera completamente diversa rispetto alle sue caratteristiche».