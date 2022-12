Oddo: «Tanti campioni del Mondo del 2006 in Sere B? Dico che…»

Massimo Oddo, ex capitano della Lazio, ha parlato dei tanti campioni del mondo del 2006 che allenano in Serie B

Massimo Oddo, ex allenatore del Padova e calciatore della Lazio ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei numerosi ex compagni azzurri che in questo momento militano sulle panchine della Serie B.

GROSSO – «Ha iniziato due anni fa, ha trovato una società che ha dato merito al suo lavoro e non ha guardato solo i risultati: il massimo per un allenatore. Così ha potuto conoscere bene i giocatori, migliorarli e adattarli al suo calcio».

INZAGHI – «É un creatore di mentalità. Riesce a trasmettere quella vincente a giocatori che comunque devono essere forti. La società scegliendo lui ha deciso di fare un percorso, ha preso i giocatori giusti, ma aveva bisogno di un allenatore che sapesse assemblarli e farli sentire forti e vincenti, in campo e fuori».

