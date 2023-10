Massimo Mauro non ha dubbi: «Italia? Da anni segna solo Immobile, c’è un problema»

Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento del calcio italiano: Immobile è l’unico bomber

Presente all’evento Dialoghi del Talento con Pep Guardiola a Cuneo, Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, ha analizzato il momento del calcio italiano citando Ciro Immobile, capitano della Lazio:

«Quando avevo 17 anni Mazzone decise di portarmi in ritiro con il Catanzaro. Ogni volta che prendevo palla mi diceva di puntare il giocatore, di dribblare dandomi anche sicurezza nel caso in cui avessi sbagliato. Nei settori giovanili di oggi c’è il talento ma non viene fuori perché l’ossessione per il risultato è molto più importante che un tunnel,un dribbling o un tiro in porta. Bisogna riprendere a insegnare e lasciare esprimere i fondamentali del calcio. Se guardiamo la nazionale italiana siamo in difficoltà perché non abbiamo un vero capocannoniere da almeno 10 anni. Dobbiamo farci due domande se pensiamo che Immobile sia da tanto tempo l’unico a segnare. bisogna davvero riflettere».