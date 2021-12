Marianella: «Fossi nella Lazio spererei di prendere il Barcellona»

Marianella, ospite negli studi di Sky per il sorteggio degli spareggi di Europa League, ha detto la sua sull’ipotesi Lazio Barcellona

Massimo Marianella, noto giornalista di Sky Sport, ospite negli studi della stessa emittente per commentare i sorteggi per gli spareggi dell’Europa League, ha commentato in questi termini la possibilità che Lazio e Napoli possano trovare il Barcellona di Xavi, eliminato a sorpresa dalla Champions League e in un periodo di notevole crisi tecnica:

«Fossi in Lazio e Napoli penserei che il Barcellona sia una squadra da pescare subito».