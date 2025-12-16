Hanno Detto
Massimo Maestrelli non ha dubbi: «Essere laziali è qualcosa di unico, anche i giocatori iniziano a sentirlo»
Massimo Maestrelli ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio nel corso della cena di Natale dei biancocelesti. Le sue dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport:
PAROLE – «Kim Rossi Stuart farà un film di mio padre: sarà interprete e regista. La Lazio? E’ un momento particolarmente bello, all’inizio è stato un po’ difficile. Sarri è un direttore d’orchestra, gran parte del merito va al Comandante. Il mister ha la schiena dritta, rappresenta i laziali in maniera eccezionale. Ciò che pensa, dice. Io mi sento protetto da lui. A Parma pensavo di non perderla, ma non immaginavo una gioia così grande. La foto del muro dei nostri tifosi ha fatto il giro del mondo, è stata una cosa molto emozionante. Essere laziali è qualcosa di unico, anche i giocatori iniziano a sentirlo»
