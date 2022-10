Massimo Maestrelli in società? Spunta un’ipotesi suggestiva: le ultime

Massimo Maestrelli ha instaurato un grande rapporto con Maurizio Sarri: possibile ingresso in società. Tutti i dettagli

Maurizio Sarri e Massimo Maestrelli, figlio dell’indimenticato Tommaso, Maestro e condottiero della Lazio scudettata del ’74, hanno stretto un grandissimo rapporto. A confessarlo è stato proprio il tecnico toscano nella conferenza stampa di ieri alla vigilia della gara di questa sera in Europa League contro lo Sturm Graz.

Il Messaggero oggi in edicola ipotizza un suo ingresso in società, magari nel ruolo di Slo, vale a dire l’addetto ai rapporti col tifo. Un modo per avvicinare ancora di più squadra e società al popolo biancoceleste. La suggestione può prendere corpo nelle prossime settimane.