Donati «Cancellieri è forte ma è un esterno, su Milinkovic...»

Massimo Donati, ex centrocampista e commentatore per DAZN, ha parlato del mercato della Lazio: le sue parole su Cancellieri e Milinkovic

Intervistato da Lazio Style Radio, Massimo Donati ha parlato così dei temi più importanti in casa biancoceleste:

«Polemiche sulla seconda maglia? I colori dominanti di ogni società sono sempre rimasti sulla prima, poi bisogna guardare anche l’aspetto economico che porta necessariamente ad avere colori più “strani”. L’importante è che la prima mantenga l’identità del club. Ho maglie di Shevchenko, Maldini, Baggio, Nedved ai tempi della Lazio. Romagnoli è un acquisto importante, ma tanto dipenderà da Luis Alberto. Cancellieri? Giocatore forte ma è più esterno, non è vice Immobile. La fase difensiva va migliorata perché i gol subiti lo scorso anno sono troppi, ma non dipende solo dai difensori, ma anche dai centrocampisti che dovranno fare da filtro. Casale ha fatto un gran campionato, ha grande margine di miglioramento con Sarri. Milinkovic è un top player, potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Non si può mettere in dubbio, è un punto fermo. Ci saranno momenti in cui avrà qualche calo, ma non si può pensare ad un solo giocatore che ti risolva situazioni. C’è bisogno di una rosa completa. Lui e Luis Alberto sono bravissimi tecnicamente, fanno la differenza, sono difficili da sostituire. Il più insostituibile tra i due? Milinkovic».