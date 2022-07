Brambati «Belotti conteso da Lazio e Roma? Strano sia libero....»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato della situazione di Andrea Belotti, conteso da Lazio e Roma

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Belotti, attaccante svincolato conteso nelle ultime ore da Lazio e Roma:

«Uno come lui, che ancora oggi è a casa, m i sorprende. Se sta bene, fa la differenza. Non sarei così convinto che in queste due squadre starebbe fuori. Se sta bene e motivato, può rendere».