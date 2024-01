Bonanni sgancia la bomba: la rivelazione sul futuro di Felipe Anderson

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, ha parlato del futuro di Felipe Anderson: ipotesi Inter la più probabile

Massimo Bonanni ha lanciato una vera e proprio bomba sul futuro di Felipe Anderson, tema caldo del calciomercato Lazio. Le sue dichiarazioni a TMW:

«Secondo me Felipe Anderson va all’Inter a parametro zero. È più probabile che vada da un tecnico che già conosce piuttosto che in una Juventus, dove c’è un ambiente diverso. Io andrei da un tecnico che mi conosce bene e sa sfruttarmi. E credo sarebbe la seconda punta».