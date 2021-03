Marusic: «Sono molto contento, bella risposta di squadra!» FOTO

Adam Marusic, dopo il bel gol rifilato all’Udinese, ha festeggiato la vittoria su Instagram: ecco il suo messaggio

Solo gol spettacolari per Adam Marusic. Dopo la prodezza vista contro l’Atalanta, il montenegrino si è ripetuto nella gara della Dacia Arena con l’Udinese.

Una rete che ha regalato alla Lazio tre punti vitali in ottica Champions e che il giocatore festeggia così sui social: «Sono molto contento per la prestazione della squadra e per il gol!

Una bella risposta di tutta la squadra!».