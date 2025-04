Marusic a LSC: «Non era facile contro il Torino ma era chiaro che dopo il vantaggio bisognava chiuderla questa partita»

Marusic, alla fine della partita pareggiata ieri contro il Torino il montenegrino rilascia alcune sue considerazioni a LSC: le sue parole

PAROLE – Quanto rammarico c’è? Mancava questa vittoria, peccato per il risultato. Dobbiamo migliorare, essere più cattivi e lucidi in questi momenti finali. È mancato questo, loro sono forti e giocano bene. Non era facile ma sull’1 a 0 dovevamo chiuderla, non è successo e dobbiamo migliorare su questo. Gol? Ho fatto 4 gol quest’anno, ma per me non è importante segnare ma che la squadra vinca. Ho lavorato tanto con mister Baroni, dà più libertà ai terzini. Ho segnato, ma mi dispiace tanto soprattutto per i tifosi che sono venuti stasera. Mancano tante gare, dobbiamo analizzare questa partita e migliorare

Com’è stata concepita la partita? Abbiamo preparato bene questa partita questa settimana, ma non abbiamo fatto una grandissima gara. Dovevamo chiuderla. Con una squadra contro il Torino soffri, peccato per il risultato. Ma dobbiamo essere positivi. Anche Pedro ha fatto bene a darmi questa palla, non ho pensato molto e sapevo dove tirare. La palla è entrata, era perfetta. Sono contento del gol, ma mi dispiace per questa gente che è venuta questa sera a tifare per noi