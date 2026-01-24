Marusic: «Dobbiamo credere a ciò che facciamo. Romagnoli è importante per noi, penso sia un addio»

Marusic al termine di Lecce Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, le parole di uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste

Al termine di Lecce-Lazio, Adam Marusic, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida andata in scena al Via del Mare. Queste le parole del montenegrino, uno dei leader dello spogliatoio:

STAGIONE DIFFICILE – «Una stagione complicata, purtroppo dobbiamo andare avanti e provare a dare il tutto per tutto. In un momento difficile dobbiamo stare insieme e credere a quello che stiamo facendo».

CLEAN SHEET – «Stiamo lavorando bene con il mister, stiamo facendo bene la fase difensiva, ma non siamo discreti in quella offensiva».

ROMAGNOLI UN ADDIO? – «Romagnoli è molto importante per noi, vediamo cosa succederà. Penso di sì, penso siano immagini di addio, vediamo la società chi decide».