Marusic Lazio, il rinnovo non è più così certo: cosa filtra sul futuro dell’esterno biancoceleste. Le ultimissime

In casa Lazio continuano a tenere banco le situazioni di mercato e in queste ore si sta tornando a parlare del futuro di Marusic

Oltre ai fattori di campo, a tenere concentrate le attenzioni della Lazio sono anche le manovre di mercato, con il ds Fabiani che sta lavorando su diversi fronti. Tra i vari temi che tengono banco c’è sicuramente la situazione legata ai rinnovi e qui a complicare le cose sembra essere quella sul futuro di Adam Marusic.

Il giocatore ha infatti un contratto fino al 2026 e stando a quanto analizzato dal Corriere dello Sport, avrebbe ottenuto da tempo un accordo verbale con la società per il prolungamento di un’altra stagione. Accordo che però, fino a questo momento non è stato ancora rispettato in maniera ufficiale e proprio per questo, Marusic avrebbe già iniziato a guardarsi intorno.

La Lazio però non avrebbe intenzione di concedere la rescissione contrattuale in virtù di questo, l’entourage del montenegrino starebbe pensando di ricorrere all’articolo 17 della FIFA, che consente di svincolarsi unilateralmente.