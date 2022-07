Marusic, relax in dolce compagnia per il biancoceleste – FOTO

Marusic si concede un po’ di relax in dolce compagnia dopo le fatiche nel ritiro in quel di Auronzo di Cadore

Marusic si concede un po’ di relax in dolce compagnia dopo le fatiche nel ritiro in quel di Auronzo di Cadore. La foto ovviamente arriva sui social.

Il terzino dunque ricarica le pile in vista della ripresa degli allenamenti, che è prevista per l’inizio della prossima settimana. In fondo l’inizio della stagione è ormai sempre più dietro l’angolo.