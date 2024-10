Marusic prima di Lazio Genoa: parole d’affetto per club e tifosi

Marusic e le parole di affetto per la Lazio ed il mondo biancoceleste. Il terzino è intervenuto ai canali ufficiali del club

Adam Marusic è il protagonista del match program di Lazio-Genoa. Il terzino montenegrino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club. Con l’infortunio di Lazzari è tornato a giocare dal primo minuto con Juventus e Twente, offrendo buone prestazioni. Queste le sue parole di affetto per l’ambiente:

MI SENTO COME A CASA – «Voglio dare tutto per questa maglia, penso di essere migliorato con ogni allenatore. 280 partite sono molto orgoglioso, è il mio ottavo anno e spero di fare tante altre partite. Qui mi sento come a casa»