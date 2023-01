Marusic, la Lazio elogia il giocatore biancoceleste alla luce della straordinaria prestazione contro il Milan di martedì sera

La roboante vittoria contro il Milan ha permesso alla Lazio di continuare a rimanere in scia delle prime in lotta per la Champions. Uno dei protagonisti della serata è stato senza dubbio Marusic elogiato dalla Lazio con un post sui social