Marusic saluta Inzaghi: «Grazie per questi anni, in bocca al lupo» FOTO

Adam Marusic ha salutato Inzaghi con un post su Instagram, nei prossimi giorni il mister sarà presentato dall’Inter

Simone Inzaghi è pronto ad essere annunciato dall’Inter come nuovo allenatore, intanto i suoi ex giocatori continuano a salutarlo e ad augurargli il meglio per quest’avventura. Tra questi c’è anche Adam Marusic che, su Instagram, ha scritto:

«Grazie mister per questi 4 anni insieme. In bocca al lupo per tutto».