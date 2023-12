Marusic: «Fischi contro il Cagliari? Noi abbiamo dato tutto» Le parole del terzino

Intervistato dai microfoni di Mediaset, Adam Marusic, ha parlato alla vigilia del match tra Lazio e Genoa, valevole per gli ottavi di Coppa Italia:

STATO MENTALE LAZIO– «Abbiamo ancora la giusta umiltà, ognuno di noi deve dare sempre il massimo ogni partita. Dobbiamo trovare la giusta continuità. Credo che giocando ogni 3/4 giorni devi sempre trovare una motivazione e un energia fisica e mentale in più. Ma oggi il calcio è così, dobbiamo dare sempre tutto e solo così possiamo fare risultati. I fischi? Noi abbiamo dato tutto, anche per chiudere la partita. Anche il Cagliari però aspettava gli ultimi minuti per pareggaire. Il pubblico ha fischiato, ma noi abbiamo fatto di tutto per vincere. Dopo il Genoa possiamo festeggiare tutti insieme. Se i tifosi pensano che devono fischiare, noi non possiamo dire nulla»

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE