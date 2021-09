Martusciello: «Ottima la reazione. Paghiamo errori individuali»

Al termine di Torino-Lazio, Martusciello – vice di Sarri – è intervenuto per commentare il risultato del match

Martusciello è intervenuto per commentare il risultato del match tra Torino e Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Sky.

REAZIONE – «C’è stata una grande reazione e un grande impegno. Abbiamo raggiunto il pari con grande spirito. C’è ancora tanto da lavorare, ma questo risultato ci dà la spinta giusta».

RISULTATI «Immobile vorrebbe vincerle tutte, ma in questo momento non si dovrebbero guardare troppi i risultati. I ragazzi stanno lavorando bene, ma serve tempo. La strada intrapresa è comunque quella giusta, anche perché i ragazzi sono molto disponibili».

AVVERSARI – «Con squadre come il Torino è difficile fare le proprie trame di gioco. Poi anche giocare ogni tre giorni è difficile. Difesa? Paghiamo a caro prezzo errori individuali, ma nel calcio capita. Dobbiamo comunque vedere il bicchiere mezzo pieno».

TEMPO E MODULO – «In due mesi non si può stravolgere ciò che si faceva in cinque anni. I ragazzi sono ancora nella fase del pensiero e questo diventa un problema nei tempi di gioco. L’applicazione c’è e in settimana si vedono grandi miglioramenti. Cambio modulo? Giocando ogni tre giorni è difficile pensare a una cosa del genere. Quando ci saranno delle settimane tipo ci si potrà pensare».

Le parole di Martusciello a Lazio Style Radio

PASSI IN AVANTI – «Avevamo preparato la partita con queste difficoltà. Loro giocavano in casa, sono veementi, hanno voglia di fare. La squadra ha risposto in solidità, il Torino ha fatto di più ma noi abbiamo dato una risposta all’altezza. Questi passaggi ci servono a crescere. Il mister ha chiesto ai subentrati di mettere benzina in più, così è stato, soprattutto in attacco perchè ci hanno permesso di uscire dal campo con un punto».

CATALDI – «Danilo ha fatto un partita buona come gli altri, ma era la prima titolare con un avversario che ti gioca addosso, sporca la partita, la seconda palla e ti fa correre all’indietro – quello che noi odiamo. Nel secondo tempo, loro hanno rallentato e noi abbiamo costruito, è arrivato il gol ma ci teniamo la reazione».

TATTICA – «Si è lavorato bene sulle discese, soprattutto su Savic con rimesse lunghissime. Bravi anche i centrocampisti ad accorciare dietro, ma lo abbiamo fatto e a tratti bene. Ci prendiamo il punticino che dà continuità ai risultati e fa morale».

AGGRESSIVITÀ GRANATA – «Il Torino è allenato, si è giocato spesso contro le squadre di Juric, oggi le palle lunghe ci spaccavano, noi abbiamo fatto un palleggio pericoloso sull’area di rigore che era rischioso. Qualche palla si può perdere. Noi abbiamo altre idee di calcio, ma da queste esperienze negative dobbiamo venirne a capo. La squadra ha creato i presupposti per il pari».

ESTERNI – «Quando il Torino veniva addosso, serviva che gli esterni stessero più vicini ad Immobile. Così non è stato, ma poi abbiamo fatto meglio in questo senso. Pedro ha esperienza da vendere, Raul Moro è agli inizi. Sono tutti piccoli passi per far crescere lui e per crescere noi».