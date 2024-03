Martusciello Lazio, i tifosi salutano l’altro mister: «Ci sei stato in un momento difficile, grazie» – GALLERY

Martusciello Lazio, i tifosi salutano anche lui dopo la vittoria di Frosinone: tanti i messaggi per il tecnico tramite i social

Una partita da allenatore capo e una vittoria per Giovanni Martusciello, che dopo esserci stato per la Lazio in una settimana così complicata è pronto ora a lasciare spazio a Tudor.

Non sarà andata come sognavamo ma questi due uomini ci lasciano sicuramente qualcosa dal lato umano.



In bocca al lupo e grazie 💙#Sarri #Martusciello #sslazio pic.twitter.com/co323xM7yu — Massimiliano (@IlLunaticoMax) March 16, 2024

Grazie Mister #martusciello per la tua serietà. Ci sei stato in un momento difficile. #FrosinoneLazio pic.twitter.com/6fzee9PUeF — FURORE (@tomjoad__) March 16, 2024

Società indegna, ridicola, che esonera l’allenatore con miglior percentuale di vittorie DELLA STORIA DELLA LAZIO.

Grazie di tutto, martusciello: 100% partite vinte. — Avv. Fabio Ciulla (@AvvFabioCiulla) March 16, 2024

I tifosi, prima di congedarlo, hanno voluto però ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni. Ecco alcuni messaggi.