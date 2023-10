Martusciello a DAZN: «Qui le big hanno fatto brutta figura, bravo Sarri. Immobile non è depresso». Le parole del vice della Lazio

Giovanni Martusciello, vice di Sarri, ha parlato a DAZN dopo la vittoria della Lazio col Sassuolo.

LUIS ALBERTO – Non è da oggi che dimostra qualità e disponibilità. L’anno scorso con il suo aiuto siamo venuti a capo delle difficoltà insieme a Milinkovic, Immobile e Felipe. Il primo anno ci sono stati problemi di natura caratteriale da parte sua e nostra. Poi abbiamo trovato il filo giusto.

PARTITA – È stato bravo il mister a caricare mentalmente la squadra. C’era un’insidia nascosta in questa partita. Qui le grandi hanno rischiato e fatto brutta figura. Qui ho vinto negli ultimi due anni con la Lazio ma ho fatto fatica con Empoli, Juve e Inter. A Reggio Emilia ha perso recentemente anche la Juventus. Era importante riattaccarsi al treno del livello che merita la Lazio.

AGGRESSIONE – Per indirizzare le prestazioni serve aggressività. Ma quando muovi sempre in pressioni spendi tante energie. Nelle ultime partite abbiamo avuto grande ferocia nel recuperare pallone vicino all’area avversaria. Poi abbiamo la qualità davanti e diventa più semplice. La fase difensiva è racchiusa nell’offendere quando non hai il pallone.

CASTELLANOS – Vice Immobile? Di sicuro offre garanzie insieme a Ciro. Si toglieranno grandi soddisfazioni. Siamo contenti del suo arrivo, si sta mettendo a conoscenza. Ha fatto un po’ fatica con la lingua e la nuova tattica. Si sta integrando, Ciro è molto disponibile verso di lui e viceversa.

IMMOBILE – È di una serenità disarmante, non so sa dove escano certe polemiche. Non è amareggiato o nervoso. Lui è abituato a fare tanti gol, ma è importante non casca in depressione. Oggi mi ha detto una mano in panchina visto che non c’era Sarri. Ma non è assolutamente depresso.