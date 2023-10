Martusciello a Sky: «Abbiamo indirizzato la gara nel risultato giusto. Sarri? L’ho visto ed era soddisfatto»

Martusciello, il vice allenatore della Lazio ha commentato la vittoria di oggi contro il Sassuolo ai microfoni di Sky

Ai microfoni di Sky al termine di Sassuolo-Lazio ha parlato Martusciello, il quale rilascia alcune dichiarazioni a caldo sulla sfida

PAROLE – Nel primo tempo si è indirizzato il risultato contro una squadra che mette in difficoltà quasi tutti. Maurizio è stato bravo, ha preparato una gara determinata e non presuntuosa. Per vincere e non subire gol c’è bisogno della disponibilità di tutti, anche degli attaccanti. Senza disponibilità, nella partita sporca non c’è soluzione, diventi vulnerabile. Da una ventina di giorni siamo diventati quello che volevamo essere dall’inizio. Siamo tutti contenti di questa reazione della squadra. Maurizio l’ho intravisto a fine gara, era entusiasta della prestazione. Il risultato ci fa piacere, anche se siamo partiti a rilento. A Maurizio è piaciuto il primo tempo, anche se abbiamo sofferto nei primi dieci minuti. Speriamo di aver intrapreso il cammino giusto per ripetere quanto di buono fatto negli ultimi due anni

SPALLETTI E SARRI – Ho avuto la fortuna di aver collaborato con due grandi allenatori come Sarri e Spalletti. Hanno due caratteri differenti ma uno stile che li accomuna. Da loro due si impara tantissimo. Luciano è come un fratello maggiore, a Empoli mi prese da Ischia… In quel caso ci fu anche la mano del padre del presidente Corsi. Mi fa piacere che ora Luciano sia il ct della Nazionale

MARTUSCIELLO – Il percorso di consolidamento non finisce mai. Iniziamo a vedere quello che vedevamo negli anni precedenti. Con più tempo a disposizione sono stati assimilati dei concetti sconosciuti a quelli nuovi. Ora bisogna lavorare con questo lavoro di consolidamento tra vecchi e nuovi. E’ la prima volta che si cominciano a vedere questi frutti