Martini su Riva: «Al di sopra di tutti, mi ricordo quel Lazio-Cagliari...»

Martini su Riva: «Al di sopra di tutti, lo conobbi in un Lazio Cagliari quando…» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex Lazio, Luigi Martini, ha parlato del compianto Gigi Riva:

MARTINI- «Gigi Riva è quello al di sopra di tutti, capocannoniere micidiale, soprattutto uomo vero e molto amico di Re Cecconi. Lo conobbi in un Lazio-Cagliari, andammo per terra entrambi e io mi alzai per primo cercando lo scontro fisico col difensore, Gigi Riva si mise fra me e lui e mi disse ‘provaci con me’. Ha dato lezioni di vita a molti di noi, ha rifiutato la gloria e i soldi per stare dove stava bene, con un popolo. Sentiva che lì era casa sua e ci ha trovato l’affetto che gli è mancato da piccolo, dopo aver perso i genitori da ragazzino»

FISCHI IN SUPERCOPPA– «I fischi nel minuto di silenzio sono una questione politica che impone ai vertici del calcio un metodo più razionalista, la politica deve imporre quelle cose che sono un vanto della nazione. Io non vedo leader in grado di fare un ragionamento di questo sito, e si finisce che andiamo dagli arabi che non sanno chi sia Gigi Riva e disprezzano un patrimonio del calcio e bene di tutti