Martial Lazio, colpo A ZERO in attacco? Francese proposto, la POSIZIONE di Fabiani è da NON CREDERE

Martial-Lazio, colpo a zero in attacco? Il francese, svincolato dal Manchester United, è stato proposto a Fabiani

Come riporta Il Tempo, nelle ultime ore nel calciomercato Lazio sarebbe spuntata la clamorosa suggestione Martial. L’attaccante è attualmente svincolato dopo 9 stagioni al Manchester United più una piccola parentesi in prestito al Siviglia ed è stato sondato sia dal Besiktas, prima che chiudesse per Immobile, sia dal Como.

L’entourage è stato a Formello e ci sarebbero stati i primi contatti col calciatore che preferirebbe in questo momento la Lazio a tutte le altre ipotesi. Di diverso avviso Il Messaggero che conferma la proposta ma rivela anche il secco no di Lotito e Fabiani. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la Lazio affonderà veramente o meno il colpo.