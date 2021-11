Marsiglia Lazio: l’ultima volta a sorridere furono i biancocelesti

Marsiglia Lazio di oggi può essere un crocevia europeo da dentro o fuori. L’ultima volta nel 2018 al Velodrome vinsero i biancocelesti

Crocevia europeo. La Lazio giovedì a Marsiglia si giocherà una bella fetta della propria permanenza in Europa League. Il successo in trasferta ai biancocelesti manca da dieci partite ma a far sorridere c’è il dato che l’ultimo successo fu proprio al Velodome, nel 2018.

La Lazio allenato allora da Inzaghi si impose con un 1-3 firmato dalle reti tra il primo e il secondo tempo di Wallace, Caidedo e Marusic. La squadra punta a ripetersi con Sarri, augurandosi di poter contare su Ciro Immobile, che dopo aver eguagliato Silvio Piola in Serie A ci tiene a giocare sullo stesso campo dove l’ex bomber biancoceleste segnò un gol decisivo alla Norvegia negli ottavi dei Mondiali del 1938 che l’Italia del ct Pozzo avrebbe poi vinto.