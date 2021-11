Marsiglia Lazio, Luiz Felipe carico: il suo messaggio social – FOTO

Mancano due giorni alla sfida di Europa League tra Marsiglia e Lazio, Luiz Felipe carica l’ambiente con un messaggio social

Carica social. Giovedi alle 21:00 al Velodrome andrà in scena Marsiglia Lazio, match valido per la quarta giornata di Europa League. I biancocelesti inseguono il primo posto e vogliono migliorare l’esito dell”ultimo confronto contro i francesi, trasformando il pareggio all’Olimpico in vittoria.

Luiz Felipe attaverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram ha caricato l’ambiente biancoceleste: «Focus»