Marsiglia predica bene e razzola male: oggetti lanciati verso Luis Alberto

I tifosi del Marsiglia non si smentiscono mai: come successo altre volte in stagione, i tifosi francesi hanno lanciato oggetti in campo a Luis Alberto mentre lo spagnolo si apprestava a battere un calcio d’angolo dalla sinistra.

Sicuramente un comportamento discutibile se si pensa al divieto emesso verso i tifosi laziali che non hanno potuto seguire la squadra in trasferta perchè accusati di essere fascisti.