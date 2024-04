Il fratello di Marquinhos: «Guendouzi è insopportabile. Ecco perché». Le parole del brasiliano al giornale parigino

Intervistato de Le Parisien, il fratello di Marquinhos ha parlato del giocatore della Lazio Mattéo Guendouzi. Queste le sue parole:

PAROLE – «Il suo peggior nemico? Nel calcio? Il problema di Marqui è che gli piace la gente, è gentile con tutti (ride, ndr.). Sto pensando a qualcuno ma sinceramente non lo so. Se lo chiedeste a me, direi Guendouzi: quando giocava nel Marsiglia, lo trovavo fastidioso. Aveva un lato insopportabile, parlava continuamente durante le partite… Ma io sono così, non posso dire lo stesso di Marquinhos perché non è così».