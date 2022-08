Marotta: «Su Acerbi decideremo nei prossimi giorni, Skriniar...»

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match tra Lazio-Inter: le sue dichiarazioni

Prima del match tra Lazio-Inter, Beppe Marotta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

PARTITA– «Diciamo che di questi argomenti se ne occupa l’allenatore, conosce bene l’avversario e da questo punto di vista siamo tranquilli.».

SKRINIAR– «Posso dire che la proprietà la settimana scorsa ci ha detto di non voler ascoltare le richieste del PSG, Skriniar è un elemento molto importante per noi e rimarrà certamente. Milan è un ragazzo molto per bene, inizieremo presto una negoziazione per rinnovare il contratto. Confido nella sua serietà, la minaccia del PSG non credo sia sufficiente».

ACERBI– «A noi manca un difensore per chiudere la rosa, ci sono diverse ipotesi che stiamo valutando. Nei prossimi giorni arriveremo ad una conclusione, Acerbi ci è stato proposto e poi decideremo tra lui, Akanji e Chalobah. Fortunatamente noi abbiamo allestito una rosa completa, ma sento e leggo di società che stanno cercando giocatori. Ci sarà ancora movimento, il mercato è atipico, è aperto con le gare che si giocano. Penso che qualche colpo si verificherà».

GIRONE DI CHAMPIONS– «Il nostro è un girone molto difficile, ma dobbiamo contare sulla nostra forza e sull’esperienza dello scorso anno. Dobbiamo avere rispetto ma non temerli. Il calendario lo conosceremo domani, col Mondiale la stagione è anomala e la fase a gironi terminerà a novembre. Dobbiamo cercare di controllare la nostra eventuale preparazione, sarà un’esperienza unica».